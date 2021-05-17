Неадекватное поведение женщины с коляской попало на видео, которое распространили по сети

Так, в сквере на Старосенней площади в Одессе женщина выгуливала ребенка в коляске, находясь явно под веществами. Ее удалось заснять на камеру телефона очевидцу, а видео распростанил местный телеграм-канал «Новости Одессы», передает Politeka.net. (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

Неравнодушные одесситы вызвали на место полицейских. О дальнейшей судьбе горе-матери и ребенка пока неизвестно.

Пользователи сети уже прокомментировали увиденное. Люди строили разные догадки, также они указали указали на то, что ребенок в коляске лежит на животе, то есть вниз лицом и пятками вверх.

«Может не выспалась?»,

«Бедный ребенок, нужно соцслужбы вызвать сразу, а не стоять и снимать»,

«Почему ребенок лежит пятками вверх»,

«Боже, почему никто не подошел и не помог ребенку перевернуться и не вызвал службу, ужас «,

«Человек, который заснял это видео молодец. Он не прошёл мимо, а зафиксировал в каком состоянии эта дама. Полицию вызвали и её вчера приняли», - пишут в сети.

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