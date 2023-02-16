Как пишет Politeka.net, в Одессе правонарушитель мошенническим путем выманивал гаджеты у доверчивых женщин на рынках и возле больниц. 47-летний житель просил телефон срочно позвонить родственнику, так как свой не успел зарядить, а после этого с чужим имуществом скрывался в толпе. Удалось задержать преступника после очередной аферы. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

"Следователи под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигуранту о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество) и завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенном повторно, что предусмотрено ч. ч. 1, 2 ст. 190 Уголовного кодекса. Признав собранные в ходе досудебного расследования доказательства достаточными, полицейские составили обвинительный акт и направили его в суд", - сообщила старший следователь полиции Одессы Елена Сарсакова.

Теперь одесситу грозит штраф до 68 тысяч гривен, а также лишение свободы до трех лет. Правоохранители напоминают гражданам и не давать пользоваться своим гаджетом неизвестным людям.

Напомним, две сестры пропали на Одесчине, полиция обратилась за помощью

Также Politeka сообщала, что в Одессе спасли подростка, сделав уникальную операцию

А еще Politeka писала, что на Одесчине провели в последний путь защитника Украины