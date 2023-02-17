Герой из Одесской области Мирон Погорецкий, которому в апреле должно было исполниться 22 года, отдал жизнь за Украину.

Как пишет Politeka.net, Мирон Погорецкий - украинский защитник из села Неделково. Молодому парню было всего 21 год и свой день рождения он должен был отпраздновать 28 апреля. Но герой погиб защищая Украину от российских оккупационных войск. Об этом сообщает Савранский сельсовет в социальной сети Фейсбук.

"К сожалению, Савранщина потеряла еще одного славного сына, защитника Украины. В тяжелых боях за независимость Украины, проявив стойкость и мужество, в Донецкой области погиб наш Герой, житель с. Неделково - Погорецкий Мирон Сергеевич, 28 апреля 2001 года. Совсем молодой, ему должно было исполниться всего 22 года. Всю жизнь впереди… Он стремился к миру и погиб, защищая семью и Украину! Это невосполнимая потеря для семьи, родных, собратьев, всего нашего общества. В это тяжелое время приносим искренние соболезнования родным и близким, разделяем вашу боль и склоняем голову в глубокой скорби", - отметили в сельсовете.

Украинцы в комментариях присоединились к соболезнованиям:

"Вечная память погибшему защитнику, родителям сострадания";

"Искренние соболезнования родным. Это горе для каждого украинца. Как тяжело видеть, как гибнут наши люди";

"Вечная и светлая память сыну Украины. В часы печали и скорби примите мои соболезнования родители и семья".

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