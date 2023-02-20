Как пишет Politeka.net, Валерий Самофалов - украинский морской пехотинец, который служил в 35-й отдельной бригаде им. контр-адмирала Михаила Остроградского. Родом защитник из Запорожья, но жил в Одесском районе с женой и ребенком. 18 марта прошлого года морпех погиб защищая Украину, но только недавно похоронили украинского героя. Боец имеет награду "Золотая звезда" за сбитие трёх вертолетов Ми-55 5 марта. А на днях жена героя Кристина опубликовала трогательное видео о своем своем муже.

"Я не могла и представить, что в 19 лет я стану вдовой, сегодня 11 месяцев как тебя нету и через 2 дня 40 дней как мы тебя похоронили. Мы долго тебя искали. Это было мучительно. Я до последнего верила, что ты жив. Наш последний разговор я помню очень хорошо, ты обещал вернуться живым, но ты так и не выполнил своё обещание. Наш ребёнок уже научился говорить папа. Каждый раз, когда я слышу это, я сразу вспоминаю тебя, ты хотел именно доцю. Ты так долго ждал её, но ты только видел её два раза. Сейчас нашему ребенку 1,5, а последняя ваша встреча была, когда ей было 3 месяца. Я обещаю что наш ребёнок будет знать что её папа Герой. Я скучаю по тебе. Я до сих пор не верю, что с нами это могло случиться. Я всегда буду помнить тебя", - написала молодая вдова.

Друзья и знакомые поддержали Кристину в комментариях:

"Держись Кристиночка, земля ему пухом";

"Примите наши соболезнования. Царство небесное";

"Кристина, мои соболезнования, держись".

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