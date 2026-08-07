Государственные выплаты через банковские карты расширяются — украинцы все активнее пользуются финансовыми услугами, и это лишь одно из проявлений роста доверия к банковской системе. Несмотря на валютную нестабильность в апреле-июне, клиенты банков не только не забирают средства, но и наращивают объем гривневых вкладов.

Как сообщает ZN.ua, депозитный портфель населения установил новый исторический максимум — по состоянию на 1 июля общий объем вкладов физических лиц и ФОПов в банках Украины достиг 1749,0 млрд грн. Только за июнь портфель увеличился на 48,6 млрд.

Главным драйвером остаются гривневые депозиты — их объем за месяц вырос на 39,5 млрд грн, до 1156,9 млрд. Валютные вклады также пошли вверх после нескольких месяцев спада: в июне они прибавили 9,2 млрд грн и достигли 592,4 млрд.

Что со ставками

На начало июля средние ставки по срочным гривневым депозитам для физлиц находились в диапазоне 12,8–13,5% годовых в зависимости от срока. После уплаты налога (23%) фактическая доходность составляет около 9,8–10,4% годовых. Банкиры не спешат с резким повышением ставок — система в целом не испытывает дефицита ликвидности.

После июньского скачка курса доллара банки сначала оперативно повысили доходность вкладов, а затем так же быстро снизили ее после стабилизации курса. Украинский индекс ставок по гривневым депозитам на три, шесть и девять месяцев даже немного снизился, а вот годовые вклады подорожали — с 13,93 до 14,02% годовых.

Перекрывают ли депозиты инфляцию и девальвацию

За год официальный курс доллара, по данным НБУ, вырос с 41,76 грн до 44,81 грн — американская валюта подорожала примерно на 3,1 грн, или на 7,3%. Учитывая военные риски, такое ослабление гривны является умеренным и не стало основанием для массового перетока средств в валюту.

Инфляция в июне замедлилась до 7,2% в годовом исчислении, а потребительские цены по сравнению с маем даже снизились на 0,1% благодаря сезонному удешевлению овощей и яиц. НБУ недавно повысил учетную ставку до 15,5%, что может дополнительно усилить привлекательность гривневых инструментов.

На какой курс ориентироваться вкладчику

Для депозитов на 6–9 месяцев точкой безубыточности является курс около 46,5–47,0 грн за доллар. Для годовых вкладов — примерно 49,0–50,0 грн. Если курс будет оставаться ниже этих уровней, а инфляция — в прогнозируемых пределах (НБУ ожидает 10% на конец года, правительство — 9,2%), гривневый вклад компенсирует рост цен и обеспечит реальный чистый доход в пределах 3–4%.

При отсутствии макроэкономических потрясений гривневые депозиты и в дальнейшем будут оставаться одним из самых надежных инструментов сохранения сбережений. Они не дадут высокой прибыли, но позволят сохранить покупательную способность средств и получить умеренный дополнительный доход.

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