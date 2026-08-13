Минцифры готовит новые требования к мобильным операторам касательно бесперебойной связи во время блэкаутов. Цель — обеспечить работу базовых станций в течение нескольких дней без света вместо нынешних 10 часов.

Тарифы мобильной связи в Украине выросли в 2-3 раза за последние месяцы, однако во время блэкаутов абоненты часто остаются без сети уже через несколько часов после исчезновения света. Министерство цифровой трансформации готовится это изменить — ведомство ведет переговоры с операторами о существенном ужесточении требований к автономной работе базовых станций.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью главы Минцифры Оксаны Ферчук изданию "Экономическая правда". По ее словам, следующая зима может оказаться сложнее предыдущей, поэтому подготовка к ней началась уже сейчас.

На сегодняшний день украинские мобильные операторы обеспечивают стабильную связь во время отключений света благодаря базовым станциям, подключенным к генераторам с запасами топлива или сменным аккумуляторам. Однако время автономной работы ограничено — в 2024-2025 годах Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций требовал, чтобы определенная доля базовых станций в каждой области работала не менее 10 часов после обесточивания.

Что предлагает Минцифры

Теперь Минцифры хочет пойти дальше. "Мы напрямую работаем с мобильными операторами и обсуждаем ужесточение требований к бесперебойному предоставлению связи во время блэкаутов. Хотим увеличить количество часов, в течение которых базовые станции смогут работать", — пояснила Оксана Ферчук.

Конкретных технических решений глава Минцифры пока не озвучила, однако целевой ориентир на 2026 год — несколько дней бесперебойного доступа к мобильной связи в условиях полного блэкаута. Это означает, что операторам придется существенно нарастить запасы топлива для генераторов или перейти на более мощные аккумуляторные системы.

Как подготовиться к блэкаутам уже сейчас

Пока новые требования только обсуждаются, украинцам стоит позаботиться об альтернативных способах связи. Специалисты советуют заранее загрузить офлайн-карты, мессенджеры с функцией работы без интернета и иметь хотя бы один повербанк для подзарядки телефона. Также полезно сохранить номера экстренных служб и близких в бумажном виде.

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