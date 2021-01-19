В Україні масово скоротилося число людей, які можуть отримати субсидії на оплату комуналки

Як розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" екс-віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, це стало наслідком жахливої помилки нинішнього Кабміну.

"Рік тому уряд допустив катастрофічну помилку, і були звужені нормативи розрахунку субсидій, введені додаткові критерії для безробітних, які отримували ці субсидії", - розповів Розенко.

Він уточнив, що якщо раніше люди отримували субсидію в розмірі 1600 гривень, то зараз її розмір знизився до 900, а також почастішали випадки, коли людину і зовсім позбавляють субсидії.

Втім, Розенко зазначив, що таку помилку можна легко виправити: уряд повинен прийняти рішення про повернення до розрахунку субсидій і нормативів по газу для використання субсидій рівня 2016-2017 років. Він нагадав, що тоді норма на людину була 7 кубів, а зараз – 4 куба. Аналогічні схеми спостерігаються і з електроенергією, теплом та іншими видами комунальних послуг.

Також екс віце-прем'єр зазначив, що зараз стало набагато важче отримувати субсидії безробітним.

"Ввели додатковий критерій, боротьбу з тінізацією, але під цю гребінку люди потрапляють масово", - підкреслив Розенко.

Зазначимо, що з 1 січня 2021 року в Україні почали діяти нововведення, пов'язані з субсидіями. Тепер всі звернення для отримання будь-яких субсидій, пільг та інших видів соціальної допомоги українці повинні подавати через «фронт-офіси» територіальної громади, які надалі передають їх до органів райдержадміністрацій.

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