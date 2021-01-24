Курс валют в Україні зовсім скоро зміниться на користь гривні

Як пише Politeka.net з посиланням на офіційний сайт Нацбанку України, в понеділок, 25 січня українська гривня покаже зростання по відношенню до основних іноземних валют.

Так, у п'ятницю НБУ заморозив курс долара на рівні 28,25 гривень. У понеділок "зелені" трохи просядуть, досягнувши позначки 28,16 гривень за долар.

Євро теж покаже падіння. 25 січня євро продаватимуть по 34,25 гривень, тоді як у п'ятницю європейську валюту можна було купити за 34,36 гривень.

10 російських рублів у понеділок продаватимуть за 3,75 гривні.

Варто відзначити, що за прогнозами економічних експертів, в найближчі пару місяців курс долара буде перебувати в межах 28 гривень за одиницю. Це пов'язано з тим, що Україна затвердила програму співпраці з МВФ. Крім цього, відомо, що піднялися ціни на світових ринках, що вплинуло на приріст валютної виручки в країні.

Раніше ми писали, що в 2021 році темпи інфляції в Україні прискоряться до 7%.

Нагадаємо, що обмін валют по-новому, в Нацбанку розкрили важливі зміни з 17 січня: "гроші будуть зараховуватися...".

Як повідомляла Politeka, гривня поставить долар на місце, нові цифри від НБУ: як курс валют зміниться після вихідних.

Також Politeka писала, що НБУ попередив українців про швидке зростання цін, що подорожчає найбільше: "у першому півріччі...".