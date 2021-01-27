Курс валют в Україні 27 січня обрадує українців зміцненням гривні

Як передає Politeka.net з посиланням на офіційний сайт НБУ, в середу гривня зовсім трохи зміцніє.

Так, 27 січня, 1 Долар можна буде купити за 28,15 гривень, хоча днем раніше «зелені» продавали по 28,16 гривень.

Євро теж трохи просяде. У середу європейську валюту продаватимуть по 34,18 гривень, хоча днем раніше продавали по 34,22 гривні.

10 російських рублів в середу можна буде купити за 3,74 гривні.

Відзначається, що закінчення локдауну позитивно відбилося на українській валюті. Найближчим часом гривні нічого не загрожує за винятком невеликих стрибків в окремі дні, коли будуть відбуватися великі угоди.

На думку економічних експертів, в першому кварталі 2021 року українська валюта не буде сильно просідати. Відзначається, що курс не підніметься вище 28,5 гривень за долар. Позитивно на курс впливає програма співпраці України з МВФ.

Також відомо, що на курс впливають ціни на світових ринках. Зростання цін вплинуло на кількість валютної виручки в країні, що, в свою чергу, відбилося на курсі валют.

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