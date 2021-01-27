Можуть прийняти вже цього року

Українцям платитимуть по дві пенсія, а частину зарплати заберуть до спеціального фонду-це передбачено новою реформою

Поки необхідні для таких змін закони не прийняті, але в Кабміні обіцяють, що нововведення втілять в життя вже в цьому році, пише «Обозреватель».

Так, законопроект передбачає, що частину зарплати (близько 4%) забиратимуть на спеціальний рахунок, а при виході на пенсію з Особистого рахунку будуть щомісяця платити другу пенсію.

При цьому грошима буде управляти спеціальний фонд, який повинен примножити заощадження і покрити зростання цін.

За словами голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв, в ідеалі, виходячи на пенсію, ви отримаєте мінімум на 40% більше, ніж вклали. При мінімальній зарплаті - це 141 120 грн, при середній – 281 400 грн. Якщо розбити ці виплати на період з 60 до 80 років, на місяць виходить мінімум 653 грн додатково, або 1300 грн при середній зарплаті. Сума виглядає сосвсем не надихає, але і це ще не все.

Фахівці відзначають, що нова система зовсім не вирішує існуючих проблем, і вже тим більше навряд чи допоможе поліпшити добробут українців.

"У підсумку люди отримають стільки ж, скільки б отримали і без накопичувальної системи, і це ще в кращому випадку", - стверджує провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Лідія Ткаченко.

Експерт впевнена, що в такому вигляді реформа призведе до негативних наслідків.

"ПФУ недоотримає грошей, значить, не зможе підвищувати пенсії на стільки, як повинен спочатку. До того ж НПФ потрібно грамотно інвестувати отримані гроші, щоб їх не з'їла інфляція і щоб вони перекрили адміністративні витрати. Адже накопичувальна система дорога в адмініструванні", - підкреслила вона.

Тим часом в ПФУ повідомляють, що в результаті проведених протягом 2020 року перерахунків пенсій в Україні зросла кількість одержувачів пенсій розміром від 2 001 до 3 000 гривень та від 3 001 до 4 000 гривень. Їх частка зросла з 34,2 % до 41,2 % та з 12,4 % до 19,1 % відповідно.

Також порівняно з попереднім роком стало більше пенсіонерів, які отримують пенсію від 4 001 до 5 000 гривень (на 1,8 %), від 5 001 до 10 000 гривень (на 2,3 %) та понад 10 000 гривень (на 0,7 %).

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