Курс валют на сьогодні, 28 січня, здивує українців в обмінниках
Свіжий курс валют був опублікований на офіційному портал Національного банку.
У регуляторі відзначили, що гривня була ослаблена по відношенню до курсу долара на 1 копійку.
Таким чином, курс долара в Україні виріс після зниження в попередній банківський день. А ось з курсом євро зовсім інша ситуація.
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Нацбанк вирішив, навпаки, зміцнити гривню на 7 копійок до євро і тепер курс становить 34,12 гривень.
Згідно з офіційними даними, курс валют на 28 січня від Національного банку виглядає наступним чином:
– $100 - 2816,52 гривень (+0,0128 грн).
- 100 євро - 3412,07 гривень (-0,0690 грн).
Що стосується курсу долара на міжбанківському ринку, то у продажу він не змінився - 28,19 грн/$. Курс купівлі залишився на рівні 28,17 гривень за долар. А ось євро примудрився в продажу впасти відразу на 24 копійки – 34,03 гривень за євро.
Раніше ми розповідали, що в першому кварталі 2021 року українська валюта не буде сильно просідати. Відзначається, що курс не підніметься вище 28,5 гривень за долар. Позитивно на курс впливає програма співпраці України з МВФ.
Також відомо, що на курс впливають ціни на світових ринках. Зростання цін вплинуло на кількість валютної виручки в країні, що, в свою чергу, відбилося на курсі валют.
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