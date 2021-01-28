Розкрито нові розцінки за газ для побутових споживачів
Тарифи публікує тематичне видання Газ Правда.
Як відомо, граничні ціни на рівні 6,99 грн/кубометр встановлені до 31 березня.
При цьому деякі постачальники послуг готові поставляти своїм клієнтам паливо нижче цієї граничної ціни.
74-річна мама Корольової труснула старовиною в сукні з екстра-декольте, Тарзану з тещею пощастило: "Я суперзірка!"
Школи та дитсадки закриють на Одещині, справа не в карантині: озвучена причина
Тіну Кароль, Горбунова і Винника застукали за лаштунками "Голос країни" за несподіваним заняттям: "Врятуйте мене!"
Присоромлена Ані Лорак раптово покинула Україну, кадри "втечі": "Назад до Кіркорова!"
Внучка Чапкіса з "Танців з зірками" після трагедії в родині вразила відвертим фото: "Але я продовжу..."
26 січня свої тарифи на лютий оприлюднили майже всі газопостачальні компанії. Згідно з даними, сім з них пропонують ціну нижче 6,99 грн за кубометр.
Наприклад, постачальник MegaWatt запропонував своїм клієнта ціну 6,79, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" - 6,86, "Агросинтез Трейдинг" - 6,88, енергетичні ресурси України - 6,90, "Газ АП" - 6,94, Волиньелектрозбут-6,97, а ETG.UA -6,98 грн за кубометр.
Варто відзначити, що в січні деякі облгази підняли вартість послуг до 10 гривень і більше за кубометр, в результаті чого спалахнули акції протьестов з перекриттям дорогв ряді регіонів.
Як зазначив Денис Шмигаль, після обмежень Середня платіжка за газ складе 40% мінімальної зарплати українців, а деякі сім'ї зможуть платити на 30%-40% менше, ніж у січні.
Нагадавши, перегляд тарифів на газ, в Кабміні попередили, що буде з субсидіями
Як повідомляла Politeka, Рекордні платіжки розорять українців, чому доведеться більше платити за комуналку
Також Politeka писала, що Раптове обмеження тарифів на газ: скільки платитимуть українці з 1 лютого