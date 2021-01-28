Що потрібно знати побутовим споживачам

Розкрито нові розцінки за газ для побутових споживачів

Тарифи публікує тематичне видання Газ Правда.

Як відомо, граничні ціни на рівні 6,99 грн/кубометр встановлені до 31 березня.

При цьому деякі постачальники послуг готові поставляти своїм клієнтам паливо нижче цієї граничної ціни.

26 січня свої тарифи на лютий оприлюднили майже всі газопостачальні компанії. Згідно з даними, сім з них пропонують ціну нижче 6,99 грн за кубометр.

Наприклад, постачальник MegaWatt запропонував своїм клієнта ціну 6,79, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" - 6,86, "Агросинтез Трейдинг" - 6,88, енергетичні ресурси України - 6,90, "Газ АП" - 6,94, Волиньелектрозбут-6,97, а ETG.UA -6,98 грн за кубометр.

Варто відзначити, що в січні деякі облгази підняли вартість послуг до 10 гривень і більше за кубометр, в результаті чого спалахнули акції протьестов з перекриттям дорогв ряді регіонів.

Як зазначив Денис Шмигаль, після обмежень Середня платіжка за газ складе 40% мінімальної зарплати українців, а деякі сім'ї зможуть платити на 30%-40% менше, ніж у січні.

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