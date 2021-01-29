В Україні всього 3% від усього числа пенсіонерів отримують виплату від 10 тисяч гривень

За даними Мінсоцполітики, гідні пенсії отримують лише 300 тисяч осіб (3%), пише ЛІГА.

Як зазначила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, високі пенсії отримують в Україні люди, які мали високі білі зарплати і ті, хто виходив на заслужений відпочинок за особливими правилами.

Близько 4,6 млн українців (41,2% від загального числа пенсіонерів) отримують щомісяця виплати в розмірі від 2000 до 3000 гривень, а найбільшими пенсіями можуть похвалитися жителі Києва (4769 грн), Донецької (4516 грн) і Луганської областей (4201 грн).

Найменше виплати отримують у Чернігівській (2228 грн), Закарпатській (2814 грн) та Волинській областях (2968 грн).

Щоб претендувати на високі пенсії, потрібно безперервно працювати як мінімум з 25 до 60 років і мати 35 років стажу, будучи офіційно працевлаштованим.

Крім цього, роботодавець зобов'язаний оформити співробітників за трудовим договором і легально виплачувати їм заробітну плату.

Якщо на підприємстві багато співробітників, що працюють "в тіні", то обов'язково зверніться в кабінет начальства і вимагайте узаконити ваші відносини згідно з Трудовим кодексом.

Раніше ми розповідали, хто з пенсіонерів отримає надбавку в 800 гривень.

Як відомо, на 2021 році запланована індексація виплат і передбачені доплати для деяких категорій пенсіонерів.

Кожен пенсіонер старше 80 років з минулого року отримує плюс 500 грн. З 1 липня 2021 року отримуватимуть ті, кому 75-80 років - плюс 400 грн до щомісячної виплати.

А додаткові 800 гривень після того, як Рада затвердила законопроект, отримають самотні пенсіонери.

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