Курс валют в Україні 30 січня здивує українців нестабільною поведінкою долара

Як передає Рoliteka.net з посиланням на дані Нацбанку України, на вихідні курс "зелених" традиційно заморозять, але вже відомо, чим долар здивує українців через два дні.

Так, 29 січня курс долара заморозили на позначці 28,19 гривень за одиницю. Таким же він буде протягом двох вихідних. У понеділок українці побачать різке, хоч і незначне, падіння курсу. Долар подешевшає на кілька копійок і коштуватиме 28,13 гривень.

Євро, у свою чергу, за вихідні, навпаки, набереться сил. У п'ятницю європейську валюту продавали по 34,10 гривень за одиницю, але вже з понеділка євро подорожчає відразу на 5 копійок. 1 лютого його продаватимуть по 34,15 гривень.

Варто відзначити, що курс валют в Україні постійно змінюється. Долар то відвойовує у гривні кілька копійок, то знову йде на спад. Така ж тенденція спостерігається і з євро. Як відзначали економічні експерти, в першому кварталі 2021 року не варто чекати різкого обвалу української гривні. На даний момент національна валюта відносно стабільна. На неї позитивно впливає угода України з МВФ, а також валютна виручка, яка заходить в країну від експорту.

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