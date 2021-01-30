Українцям змінять пенсійний вік, але лише категоріям, які відповідають ряду вимог

В Україні встановлено єдиний вік для виходу на пенсію, як для чоловіків, так і для жінок, - 60 років. У той же час, в деяких випадках українці мають право вийти на пенсію до досягнення цього віку.

Про це йдеться в законопроекті Про "Удосконалення пенсійного законодавства", який 27 січня затвердив Кабінет Міністрів. Документ розміщений на офіційному сайті відомства.

Так, у 50 років на заслужений відпочинок виходитимуть матері, які виховують дитину з рідкісним захворюванням, але без інвалідності. Батьки за згодою з матерями зможуть виходити на пенсію в 55 років з тієї ж причини. Також українцям, яких звільнять напередодні досягнення пенсійного віку (58,5 років і старше), зможуть достроково призначати пенсії.

Уряд також пропонує щорічну індексацію пенсій, яку проводитимуть 1 березня.

Крім того, на стипендії дітям-сиротам встановлять підвищення на рівні 150% прожиткового мінімуму. Загальний розмір пенсії буде на рівні 3 тис. грн.

Також раніше повідомлялося, що українцям розповіли, як у 2021 році зростуть такі виплати, як прожитковий мінімум і мінімальні зарплати.

Якщо з 1 січня розмір мінімальної зарплати становитиме 6000 гривень, то після 1 грудня вона зросте до 6500 гривень. Розмір прожиткового мінімуму на 1 січня становить 2189 гривень, але в 2021 році передбачені ще два підвищення: з 1 липня - 2294 гривень, з 1 грудня - 2393 гривень.

Нагадаємо, зарплати українців зростуть, в Кабміні оголосили, кому і на скільки підвищать.

Як повідомляла Politeka, пенсії в Україні: названі регіони, де платять найбільше.

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