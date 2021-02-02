Нове підвищення пенсій чекає українців у липні 2021 року

Це передбачено закон "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування".

Підвищення торкнеться тих, хто отримує максимальну пенсію. Розмір виплат підвищать з 17 690 до 18 540 грн, а в грудні цього року до 19 340 грн. Таким чином, найбагатші пенсіонери отримуватимуть на 1650 грн більше.

Відзначимо, що найвищі пенсії покладені тим, хто протягом 35 років платить внески з "білої" зарплати, яка становить 54 тис.грн.

Тим, хто отримує середню зарплату, моно сподіваються на пенсію близько 3,5 тис.грн. При цьому ті українці, які показують мінімальну зарплату і платять з неї податки, при виході на заслужений відпочинок можуть розраховувати на виплату в розмірі всього лише 1769 грн.

В Україні один з найнижчих рівнів пенсій в Європі.

При цьому судді в середньому отримують 67,9 тис. грн, а деякі з них можуть претендувати на виплату в розмірі понад 100 тис.грн. Для них діють особливі правила виходу на пенсію.

Зазначимо, за даними ПФУ, в результаті проведених протягом 2020 перерахунків пенсій в Україні зросла кількість одержувачів пенсій розміром від 2001 до 3000 гривень і від 3001 до 4000 гривень. Їх частка зросла з 34,2% до 41,2% і з 12,4% до 19,1% відповідно.

Також у порівнянні з попереднім роком стало більше пенсіонерів, які отримують пенсію від 4001 до 5000 гривень (на 1,8%), від 5001 до 10000 гривень (на 2,3%) і більше 10 000 гривень (на 0 7%).

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