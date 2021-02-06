Курс валют в Україні після вихідних показав, як гривня продовжує зміцнювати свої позиції, не залишивши долару з євро й шансу
Як передає Politeka.net з посиланням на сайт Національного банку України, на понеділок, 8 лютого, держрегулятор встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,77 грн/дол. У порівнянні з попереднім банківським днем, 5 лютого, національна валюта зміцнилася на 12 копійок. Долар падає вже шостий день поспіль. І впав до мінімальної позначки з середини грудня.
При цьому гривня залишила пасти задніх і євро. Офіційний курс до європейської валюти на понеділок встановлений на рівні 33,28 грн/євро. Гривня, таким чином, зміцнилася на 17 копійок в порівнянні з попереднім показником.
Раніше аналітики допускали, що протягом лютого долар в Україні може впасти до 27,5 гривні. Зміцненню національної валюти сприятиме низький попит на неї і зростання пропозиції з боку нерезидентів і експортерів.
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Крім того, зміцнитися гривні допоможуть виплати до 20 лютого податків за рік, а також зарплат і річних бонусів. Тоді як вже на початку березня курс гривні може послабити виплата купона за ОВДП. Але в цілому поточна ситуація говорить про можливе зміцнення національної валюти в коротко- і середньостроковій перспективі.
Зазначимо, дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу в 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.
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