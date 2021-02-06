Курс валют в Україні після вихідних показав, як гривня продовжує зміцнювати свої позиції, не залишивши долару з євро й шансу

Як передає Politeka.net з посиланням на сайт Національного банку України, на понеділок, 8 лютого, держрегулятор встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,77 грн/дол. У порівнянні з попереднім банківським днем, 5 лютого, національна валюта зміцнилася на 12 копійок. Долар падає вже шостий день поспіль. І впав до мінімальної позначки з середини грудня.

При цьому гривня залишила пасти задніх і євро. Офіційний курс до європейської валюти на понеділок встановлений на рівні 33,28 грн/євро. Гривня, таким чином, зміцнилася на 17 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Раніше аналітики допускали, що протягом лютого долар в Україні може впасти до 27,5 гривні. Зміцненню національної валюти сприятиме низький попит на неї і зростання пропозиції з боку нерезидентів і експортерів.