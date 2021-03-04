Згідно з даними опитування, проведеного компанією Research & Branding Group, три чверті українців не зможуть оплачувати в цьому році комуналку, а дев'ять з десяти респондентів не готові ставитися до підвищення тарифів з розумінням.

Ситуацію коментує журналістка Катерина Котенкова на каналі «Знай.ua».

«Як можна ставитися до такого з розумінням? Це як ніби прийшов в магазин купувати товар за однією ціною, а її завищують і вимагають платити. Як до такого будеш ставитися з розумінням?», - каже вона.

Котенкова нагадує, що зростання тарифів загальмували до кінця нинішнього опалювального сезону, але це не може розв'язати проблему. До того ж загальмували його тільки після того, як на самому початку року тарифи вже істотно виросли.

На думку оглядача, стан справ міг би врятувати сильний прем'єр-міністр, який би був самостійною політичною фігурою. Тільки він зміг би зупинити зростання тарифів.

А зростання це досить істотне. У Міністерстві економки прогнозують, що у 2021 році газ подорожчає на двадцять відсотків, опалення - від 16 до 18, а електрика ще більше - від 38 до 52 відсотків. Очікується, що цей процес продовжиться й у 2022 році.

«Щоправда, українці зможуть отримувати десятикратну компенсацію за комуналку. Але це буде тільки в тому випадку, якщо постачальник комунальної послуги надішле завищену платіжку. Таким чином, українець зможе отримувати від нього компенсацію в десятикратному розмірі. Про це йдеться в законопроєкті, який 19 лютого народні депутати відправили в комітет на доопрацювання», - розповідає Катерина Котенкова.

Раніше, як повідомляє Politeka, вона вже коментувала тему зростання тарифів.

Також Котенкова пояснила, в чому полягає складність з субсидіями.