У програмі Михайла Чаплиги «Скажи-ка, дядя» економіст Олексій Кущ пояснив, чого ЄС чекає від України: не розвиток промисловості та енергетики, від цього краще відмовитися, а вироблення технічних сільськогосподарських монокультур.

Економіст пояснює, що Європейський союз не зацікавлений у всебічному розвитку України, він радше буде обмежувати та визначати ці параметри сам.

«Їм не потрібно, щоб Україна, як вони вважають, загажувала європейське небо», - каже Кущ. Так, від видобування вугілля, розвитку металургії, хімічної промисловості та в принципі промисловості, атомної та теплової енергетики державу змушуватимуть відмовитися. Мовляв, інакше Україна може стати ще однією Північною Кореєю або Китаєм на світовій карті, чого Європі не потрібно.

Кущ попереджає про загрозу деіндустріалізації. Натомість ЄС чекає від України вироблення та постачання сільськогосподарських монокультур, бо сам не збирається цим займатися. «Вони підрахували, за останній час в Німеччині зменшилася кількість комах на 70%», - розповідає економіст про наслідки гербіцидів, які використовують для вирощування технічних культур. Негативний вплив гербіцидів помітний і в Україні. Кущ розповідає про сильний кашель, який вони викликають у селян, що проживають недалеко від місць вирощування ріпаку.

«Вони хочуть, щоб ми вирощували соняшник, кукурудзу, ріпак, сою», - повідомляє Кущ. Натомість собі європейці залишають більш корисну продукцію – ягоди та фрукти. Вийти з цієї ситуації, каже економіст, державі допоможе лише зміна політичної надбудови.

Нагадуємо, Кущ заявив, що всі механізми управління Україною схожі на радянські.

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