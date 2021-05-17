Неадекватна поведінка жінки з коляскою потрапила на відео, яке поширили по мережі
Так, у сквері на Старосінній площі в Одесі жінка вигулювала дитину в колясці, перебуваючи явно під речовинами. Її вдалося зняти на камеру телефону очевидцю, а відео поширив місцевий телеграм-канал «Новини Одеси», передає Politeka.net. (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
Небайдужі одесити викликали на місце поліцейських. Про подальшу долю горе-матері і дитини поки невідомо.
Користувачі мережі вже прокоментували побачене. Люди будували різні здогади, також вони вказали вказали на те, що дитина в колясці лежить на животі, тобто вниз обличчям і п'ятами вгору.
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«Бідна дитина, потрібно соцслужби викликати відразу, а не стояти і знімати»,
"Чому дитина лежить п'ятами вгору?",
"Боже, чому ніхто не підійшов і не допоміг дитині перевернутися і не викликав службу, жах",
"Людина, яка зняла це відео молодець. Він не пройшов повз, а зафіксував в якому стані ця дама. Поліцію викликали і її вчора прийняли", - пишуть в мережі.
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