Експерт у сфері розвитку АЗС Олександр Мельничук у програмі «Суть подій» розповів про проблему «бродячих» АЗС. За його словами, держава робить успіхи в боротьбі з ними.

«З «волоцюгами» складно конкурувати взагалі в цілому, тому що у них вартість палива буде на мінімум 2-3 гривні нижче за рахунок того, що вони не платять абсолютно ніяких акцизів, податків, і у них навіть немає касового апарату, у них працює максимум 2 людини і ніякого сервісу вони не надають. Місцева влада повинна звертати увагу на такі підколодні станції, що відкриваються», - зазначив Мельничук.

За словами експерта, нелегальні АЗС настільки поширені, що на сьогоднішній день навіть існує карта «бродячих» станцій. Як зазначає Мельничук, саме цією картою і користується влада, щоб закривати подібні АЗС.

«І є невеликі результати, не можна там сказати, що прямо «вау!», що за рік вони побороли повністю нелегальний сектор, ні. Є просування: за поточний рік вони закрили близько 60 станцій. В цілому є й інша проблема – великі системні гравці, які зловживають видачею чеків, тобто не у всіх ці чеки справжні», - підкреслив Мельничук.

Як зазначає експерт, великі АЗС теж створюють проблеми державі: недавно був скандал навколо великої мережі АЗС, яка використовувала податкові скручування.

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