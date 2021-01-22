Після недовгого затишшя курс долара в Україні знову почав зростати, ставлячи під загрозу стабільність гривні

Так, у п'ятницю, 22 січня як долар, так і євро додали у вартості. Про це свідчить офіційний курс валют від НБУ.

Зокрема, долар подорожчав на 5 копійок, а курс євро підскочив відразу на 21 копійку. Офіційні курси валют закріплені на наступному увроні:

Долар – 28,25 гривень

Євро - 34,36 гривень.

На міжбанківському ринку спостерігається аналогічна тенденція до подорожчання долара. Так, курс американської валюти у продажу виріс на 1 копійку і склав 28,28 гривень за долар. Курс купівлі піднявся до 28,26 гривень за долар.

Подорожчав на міжбанку і євро - курс виріс на 20 копійок до позначки в 34,35 гривень за євро.

Зазначимо, що раніше в НБУ попередили українців про прискорення інфляції і, як результат, зростання цін. Так, регулятор видав новий прогноз зростання інфляції і підвищив показник з 6,5% до 7%.

Зростання цін українцям варто чекати вже в першому півріччі 2021 року.

За прогнозом регулятора, продовольча інфляція сповільниться тільки після збору нового врожаю. Таким чином, уповільнення темпів підвищення цін варто чекати тільки під кінець року.

Нагадаємо, НБУ попередив українців про швидке зростання цін, що подорожчає найбільше: "у першому півріччі...".

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