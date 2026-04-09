Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

Як пояснює гість програми, українці живуть у вільній країні, а тому російський народ наділяють політичною суб'єктністю, якої він не має. За його словами, немає навіть жодного російського народу, немає такої політичної нації, це атомізоване населення, яке, звісно, ​​має претензії до влади, але яке загалом ситуацією задоволене.

«Колись обвалення неминуче. Всі ці режими руйнуються. І Радянський Союз у результаті рухнув. Ось зараз росія від НЕПу починає лише переходити до військового комунізму. Від НЕПу до 1991 року минуло 70 років. Ну, зараз процеси прискорюються, все це буде швидше, але поки що катарсису не відбулося. Поки що жодного ні економічного колапсу, ні військового не сталося. Історія показує, що для цього потрібна програна війна – що для російської імперії, що для Третього Рейху, що для Японської імперії. Для цього потрібно програти хорошу війну», – пояснює Аркадій Бабченко.

Зараз, зазначає він, усі кажуть, що Трамп розбомбив Іран, це буде урок путіну, але проблема в тому, що росія – не Іран ані за розмірами, ані за ресурсами. В Ірані, наголошує журналіст, одна пустеля, а в росії – вся таблиця Менделєєва, повний цикл виробництва, половина всього необхідного, ще й ядерна зброя.

«Тому, навіть якщо путін вирішить напасти на НАТО, поткнутися в Естонію, і навіть якщо НАТО ще й існує, а Стаття 5 працює, навіть якщо якийсь Поль із Гренобля та Жан із Португалії вирішать воювати за Нарву, навіть якщо НАТО виступить єдиним союзом у допомогу Естонії, то все одно війна буде виключно на території Естонії. Щойно агресор буде відкинутий за кордон, ніхто москву бомбити не буде, ніхто бункер путіна не пробиватиме. Ну, побомбять, звичайно, логістику в прикордонних регіонах, побомблять Псков, Белград, Брянськ… Їх уже 5 років бомбардують, усім фіолетово. Тому треба чекати на економічний колапс, він неминучий. Питання лише у термінах. 70 років, 20 років… Ну, у 5 років я не вірю, але це питання на десятиліття», – підсумовує Аркадій Бабченко.

