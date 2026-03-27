Про це він розповів на каналі «7 кроків».
«Є таке порівняння, що американці дали Україні на війну менше, ніж вони витрачають на комунальні послуги федеральних будинків. Федеральні будинки – це комуналка, енергетика, і на це вони більше витрачають на рік, ніж за 4 роки на підтримку України. А потім Трамп виходить і каже, що вони дали Україні 350 млрд доларів. Це взагалі божевілля. Як це може бути?», – стверджує Ярослав Романчук.
Тому, констатує він, треба працювати з американським суспільством, з конгресменами, з людьми, які мають відповідальність за це, що вони роблять. Тобто, пояснює економіст, треба розуміти, які аргументи ми можемо наводити нашим партнерам, щоб вони не казали, що українці – це халявщики.
Як він зазначає, Трамп постійно виходить із заявами, що США дали Україні те, дали се, але ж у 2025 році підтримка була нульова, це факт, загалом воєнної допомоги від них за 4 роки надійшло 40 млрд, а за 2 тижні війни на Близькому Сході вже витрачено 50 млрд, це говорить про пріоритети.
«Пам'ятаєте, ми думали, що дуже мало було допомоги за Байдена, а тепер, коли пройшов рік, взагалі нічого немає. Коли був Байден, було хоч щось. Пам'ятаєте, ми хотіли, щоби був ленд-ліз і все інше. Нічого там цього не було, на жаль. Але ми сподівались, що, коли прийде Республіканська партія, буде покращення, а це взагалі нічого», – підсумовує Ярослав Романчук.
