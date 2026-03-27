Економіст Ярослав Романчук заявив, що ми даремно покладали надії на республіканців, адже за Байдена США виділяли мало допомоги Україні на війну, а за Трампа взагалі нічого, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

«Є таке порівняння, що американці дали Україні на війну менше, ніж вони витрачають на комунальні послуги федеральних будинків. Федеральні будинки – це комуналка, енергетика, і на це вони більше витрачають на рік, ніж за 4 роки на підтримку України. А потім Трамп виходить і каже, що вони дали Україні 350 млрд доларів. Це взагалі божевілля. Як це може бути?», – стверджує Ярослав Романчук.

Тому, констатує він, треба працювати з американським суспільством, з конгресменами, з людьми, які мають відповідальність за це, що вони роблять. Тобто, пояснює економіст, треба розуміти, які аргументи ми можемо наводити нашим партнерам, щоб вони не казали, що українці – це халявщики.

Як він зазначає, Трамп постійно виходить із заявами, що США дали Україні те, дали се, але ж у 2025 році підтримка була нульова, це факт, загалом воєнної допомоги від них за 4 роки надійшло 40 млрд, а за 2 тижні війни на Близькому Сході вже витрачено 50 млрд, це говорить про пріоритети.

«Пам'ятаєте, ми думали, що дуже мало було допомоги за Байдена, а тепер, коли пройшов рік, взагалі нічого немає. Коли був Байден, було хоч щось. Пам'ятаєте, ми хотіли, щоби був ленд-ліз і все інше. Нічого там цього не було, на жаль. Але ми сподівались, що, коли прийде Республіканська партія, буде покращення, а це взагалі нічого», – підсумовує Ярослав Романчук.

