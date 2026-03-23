Колишній народний депутат України Борислав Береза оприлюднив інформацію про можливе використання інкасаторських автомобілів українського державного банку для тіньового виведення мільйонних статків за межі країни. За його словами, до організації логістики готівки можуть бути причетні екскерівник Офісу Президента, колишні силовики та топпосадовці Національного банку.

Про це Борислав Береза заявив у своєму дописі у Facebook, повідомляє Ділова столиця.

Як стверджує політик із посиланням на джерела у банківському секторі, йдеться про специфічний європейський маршрут інкасаторських машин «Ощадбанку». Згідно з оприлюдненою версією, броньовані автомобілі виїжджають у відрядження до Відня (Австрія), де офіційно закуповують у місцевому Raiffeisen Bank готівкову валюту та золото. Як приклад фігурують суми у 35 млн євро, 40 млн доларів США та 9 кілограмів золота.

Проте, замість прямого повернення до Києва, інкасатори нібито відхиляються від маршруту та заїжджають до Сербії, де залишають придбані активи у місцевих відділеннях банків.

«Маючи на руках офіційні документи, вони проходять кордон, де ані угорська, ані українська сторона зазвичай не перевіряє фактичну наявність коштів у броньованому авто», – зазначає Береза.

За його інформацією, після перетину кордону порожніми машинами, вже на території України до них завантажують іншу тіньову готівку та золото в аналогічних обсягах, які зрештою потрапляють до каси банку для офіційного зведення звітності.

Екснардеп звертає увагу на низку дивних обставин навколо цих рейсів. Зокрема, на непарну кількість інкасаторів, хоча за інструкціями їх мало бути по четверо на кожну автівку.

Головним аргументом Береза називає відмінність логістики «Ощадбанку» від інших фінансових установ.

«Чому з чотирьох гравців ринку (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк та ПУМБ), які купують готівку у Raiffeisen Bank (Відень), лише Ощадбанк відправляє своїх інкасаторів безпосередньо до Австрії? Інші три банки отримують валюту на угорсько-українському кордоні, де австрійська сторона самостійно передає їм готівку», – підкреслює він.

Екснардеп стверджує, що цей ексгенерал має за плечима «кримінальний вирок за корупцію» та фігурував у непрозорих історіях щодо обміну полоненими, проте був призначений «смотрящим» за процесом інкасації через свою цілковиту лояльність. Також політик відзначає реакцію очільника Нацбанку Андрія Пишного на тлі витоку інформації про інкасаторів.

«Багатьох одразу здивувала дещо метушлива активність очільника НБУ – Андрій Григорович щонайменше п’ять разів вибігав на медійну сцену з істеричними пасажами. Що виглядало трохи дивно на тлі стриманої, спокійної заяви голови правління Ощаду Каціона», — зауважує Береза.

За даними екснардепа, від початку повномасштабного вторгнення інкасація підконтрольного банку здійснила вже понад 15 подібних рейсів до Відня. Борислав Береза закликає профільні антикорупційні органи, зокрема НАБУ, перевірити цю інформацію та ліквідувати можливий канал тіньового виведення капіталу.





