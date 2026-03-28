Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що війна обходиться росії настільки дорого, що путін вже почав трусити бізнес, адже нафта дорогою буде ще не довго, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як пише Financial Times, розповідає експерт, у росії вже змирилися з тим, що вони не зможуть скористатися вікном можливостей, тобто здорожченням нафти через війну проти Ірану. Кажуть, зазначає він, що війна на Близькому Сході ще може тривати 3-4 тижні, тож путін уже не розраховує на довгострокове зростання доходів від нафти.

«Отже, можливе продовження перемовного процесу уже з урахуванням українських позицій і наших умов», – підкреслює Олександр Мусієнко.

російське опозиційне видання Тhe Bell, зазначає експерт, пише, що путін зібрав представників бізнеса за пропозицією голови «Роснефти» Сєчіна. Тобто, пояснює він, нічого кращого не придумали, вирішили потрусити бізнес, щоб він скинувся на захоплення Донеччини, що є головною метою, як сказав путін.

«Мабуть, скинутись, щоби продовжувати вішати лапшу на вуха росіянам і щоби якомога більше мобілізувати, обіцяючи їм мільйонні винагороди, з метою захоплення Донеччини. Ось про такі цілі вони говорять. І каже путін: «Скиньтесь на війну». І вже вони пообіцяли, що скинуться, один навіть представник великого бізнесу сказав, що дасть 100 млрд рублів. А тепер дивіться, який контраст. Нібито ж росія збільшила видатки, але війна з'їдає стільки ресурсів, що все ж мало, це як бездонна яма. І тому погіршується ситуація і макроекономічний прогноз для рф зараз», – підсумовує Олександр Мусієнко.

