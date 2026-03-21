Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що удари України по експортних можливостях рф працюють, а коли Трамп закінчить з Іраном, і ціни на нафту впадуть, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

У «Газпромі», розповідає експерт, вже бідкаються і скаржаться на те, що українські дрони завдають ударів по їхній експортній інфраструктурі. За його словами, це чудова новина, адже путін бачить вікно можливостей, думає, що на коні, оскільки ціни на нафту і газ йдуть вгору, очікує нових клієнтів з Азії, адже навіть у Південній Кореї заговорили про те, що варто обговорити можливість імпорту російської нафти, Індія хоче збільшити імпорт уже і мазуту.

«Саме тому зараз найкращий час для того, щоби бити по експортних можливостях росії. І ця робота, я думаю, буде тривати. Принаймні у «Газпромі» бідкаються, а це вже для нас хороший результат. І це означає, що Україна обирає правильну стратегію у цій ситуації. Це для нас зараз найважливіші і найбільш пріоритетні цілі», – стверджує Олександр Мусієнко.

А в США, розповідає він, кажуть про можливе захоплення іранського острову Харк, щоб взяти під контроль родовища нафти і газу. Тобто, констатує експерт, США хочуть взяти ресурси під контроль, а міністр фінансів Бессент каже, що у перспективі вони навіть можуть зняти обмеження і мита з іранської нафти, відтак, мета – збільшити пропозицію на ринку і опустити ціни, враховуючи американський інтерес.

«Інтерес США у тому, щоби отримати доступ до іранських нафти і газу, намагатися цим скористатися в інтересах американських корпорацій. Але стратегічно це може принести погані новини для путіна. Тому нам потрібно вистояти цей період. А наша стійкість – це наші удари по ресурсах експорту нафти та газу рф», – підсумовує Олександр Мусієнко.

