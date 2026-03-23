Політтехнолог Михайло Шейтельман прокоментував обіцянку Трампа бомбардувати іранські електростанції, якщо протягом 48 годин Ормузька протока не буде розблокована, і оцінив, що це нагадує, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Трамп натягнув маску путіна на себе. Коли путін почав бомбардувати електростанції, якщо ви пам'ятаєте, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі оголосив у розшук Шойгу, Герасимова, командувачів Чорноморського флоту та ВПС. А Трамп зараз каже: «Ми бомбитимемо електростанції», – коментує Михайло Шейтельман.

Як він стверджує, у цій ситуації Трамп нічим не відрізняється від путіна, він хоче заморозити Іран, заморозити мешканців Ірану. А погода в Тегерані, наголошує експерт, не дуже спекотна, там трохи тепліше, ніж у Києві, тому йому як громадянину Ізраїлю тепер навіть ніяково бути союзником США в цій ситуації.

Коли Ізраїль бомбардує іранські родовища нафти і газу, констатує він, то це позбавляє Іран заробітку, а Трамп же хоче позбавити жителів Тегерана електроенергії.

«До речі, в цей час він продовжує блокаду Куби. На Кубі знову немає електрики взагалі. Там живе 10 млн людей без електроенергії. І це їх позбавив Трамп. Куба це заслужила? У сенсі? Куба на когось напала зараз? На Гаїті? На Флориду? За що потрібно їм влаштовувати блекаут? Зрозуміло, чому Україна сьогодні готова влаштовувати зустрічний блекаут росіянам, це зрозуміло, абсолютно симетрично. Але за що Трамп карає кубинців? Абсолютно незрозуміло. На кого напали кубинці?», – підсумовує Михайло Шейтельман.

