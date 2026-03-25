Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що, схоже, росія не багато заробить на послабленні санкцій США, але й Україна не дає агресору спокійно експортувати свою нафту.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, внаслідок атаки українських безпілотників у порту Приморська спалахнули ємності з паливом, тобто вже не з нафтою, а з дорогими переробленими нафтопродуктами. Дим від резервуарів, підкреслює він, тягнувся на кілометри, видовище не для людей зі слабкими нервами.

«Ну, тут, звичайно, дуже радісні новини, які полягають у тому, що, бачите, Трамп намагається знижувати ціну на нафту, а ми намагаємось її підвищувати. Тобто ми не даємо росіянам скористатися тим, що ціна на нафту у світі зросла. Все одно з ними особливо нових контрактів ніхто не укладає», – наголошує Михайло Шейтельман.

Також, розповідає він, Мінфін США офіційно порахував, скільки росіяни можуть заробити на цьому тимчасовому знятті санкцій. Як заявив Бессент, продовжує експерт, росіяни зароблять приблизно 2 млрд доларів, але це бюджет рф за один день.

«Каже, те, що ми дозволили продаж цієї нафти, знизило її ціну у світі там на скількись там доларів, і росія втратить більше, ніж заробить на цьому продажу. Тому, каже, ну, ми ж теж не дурні. Ось чомусь Бессент – це єдина людина в адміністрації США, якій я залізно довіряю. Він цифри знає. Знає, про що каже. Це якась складна формула, як би математик сказав: оптимізація, нам треба якось відрегулювати ціну на нафту, подаруємо росіянам 2 млрд доларів, але за рахунок цього вони втратять 5 в іншому місці. Ось якось та», – підсумовує Михайло Шейтельман.

