Про це він розповів у своєму блозі.

«Це давно стало великою проблемою, що росіяни крадуть зерно, крадуть на Херсонщині, на Запоріжжі, на Донбасі, з Криму вивозиться зерно, звісно, незаконно абсолютно. росіяни зерно крадуть, як хом'яки. Але не лише жують самі, а ще й постачають деяким країнам, які не гидують. Всім, хто не гидують, вони готові крадене зерно продавати, змішуючи зі своїм чи краденим в іншому місці. І ось Зеленський нам повідомив, що домовився з Єгиптом щодо цього», – зазначає Михайло Шейтельман.

Як він наголошує, ми поступово підгортаємо цей регіон під себе, адже спочатку країни Перської затоки, потім Сирія з Лівією, а тепер додається Єгипет, який зобов'язався не імпортувати більше вкрадене українське зерно з росії.

Також, розповідає експерт, хтось вирішив зіграти на випередження та потопити в Азовському морі російське суховантажне судно з краденою пшеницею. Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Сальдо заявив, що це влаштувала Україна, але ми не знаємо, свічки не тримали. Проте, пояснює експерт, якщо суховантажне судно на запитує офіційний дозвіл у української влади, щоб проплисти біля української території, то ми маємо право топити таке судно, адже у нас воєнний стан.

«Але було дуже приємно бачити цих російських матросиків. Матросики лежать на пляжі і їх там відкачують. А вони в роздертому одязі, такі пірати Азовського моря. Їх викинуло на берег, шхуна зазнала аварії. Загалом я вважаю, що вогонь по піратах був дуже вчасний. І хто б не вразив це судно з краденим зерном, у будь-якому разі це можна записувати до числа воєнний перемог», – підсумовує Михайло Шейтельман.

