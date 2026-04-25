Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що насправді, відновивши роботу нафтопроводу «Дружба», все ж таки Україна здобула більше, ніж росія, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Нафтопровід працює не на повну потужність, це точно. Тобто, розумієте, питання у чому? У тому, що на шальках терезів. Ми розуміємо, що там буде прокачуватись певна російська нафта. Але тепер давайте подумаємо, що нам потрібно більше», – зазначає Олександр Мусієнко.

Тобто, пояснює експерт, з одного боку, ЄС зможе вводити пакети санкцій проти росії, виділити Україні допомогу і кредит на 90 млрд, щоб військові на передовій отримували зарплату, а держава загалом уникнула економічного колапсу і багатомільярдної дірки у бюджеті. А з іншого боку, констатує він, росія буде качати свою нафту, але заробить на ній насправді не так багато.

«Складне рішення. Іноді у політиці, тим паче у світовій, у міжнародних відносинах треба ухвалювати саме складні рішення. Немає легкого вибору. Але у перспективі Європейський Союз взяв зараз фактично для себе стратегічний вектор на те, щоби до 2027 року максимально відмовлятися від російської нафти і газу», – пояснює Олександр Мусієнко.

На жаль, констатує експерт, війна проти Ірану породила знову дискусії про те, що, можливо, треба росію випускати на ринок, але вони не мають домінантного зараз погляду. І тому, додає він, потрібно підтримувати всі ініціативи Туреччини і країн Близького Сходу з будівництва обхідних газо- та нафтопроводів, щоби остаточно виключити росію з продажу нафти та газу у Європу.

