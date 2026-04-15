Політик Григорій Шверк пояснив, що український бізнес був побудований на зв’язках і приватизації, але сьогодні бізнесмени – це вже інші люди, яким лише треба гідні умови навіть під час війни, повідомляє Politeka.

Про це він розповів в авторській програмі «Різні люди».

Олігархічна модель, стверджує гість програми, ніколи не була хороша, але склалось так, що багато українських бізнесів були побудовані на радянському спадку. Тобто, пояснює він, хтось приватизував щось, маючи зв’язки з людьми, які ухвалюють рішення, і зробив із цього якісний бізнес, але так само багато було прикладів, коли з бізнесом не склалось.

«Я не хочу ідеалізувати цю ситуацію. Можливо, мало бути якось по-іншому, так, щоб у нас не було олігархів. Ну, так сталося. Я не маю до цього жодного відношення. Ніхто з нас не має. Так сталося. Так сталося в росії, так сталося у нас, так сталось ще десь там у Румунії. Чи міг бути інший шлях? Хто зараз може остаточно сказати, що можливо? Але ми цим перехворіли», – коментує Григорій Шверк.

Сьогодні ж, констатує він, у нас на передньому плані в українському бізнесі інші люди. Принагідно політик згадує, як був на десятиріччі Української спілки підприємців, і там не було людей, які колись були олігархами, вони зовсім інші – молодші, енергійніші, небайдужі.

«Вони інші, і це радує. І зрозуміло, що ці люди – це майбутнє України. Ми маємо створити для них умови. Держава має створити для них умови, щоб вони залишалися такими, щоб вони зростали навіть в умовах війни», – підсумовує Григорій Шверк.

