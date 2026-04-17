Журналістка Катерина Котенкова розповіла, що ВР ухвалила законопроєкт, який продовжує військовий збір на 3 роки після завершення воєнного стану, і пояснила, що це означає для українців.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

Для більшості людей, констатує журналістка, йдеться про 5% від доходу, але для ФОПів залишаються окремі правила, залежно від групи і моделі оподаткування. За задумом авторів законопроєкту, розповідає вона, ці кошти будуть йти у спеціальний фонд бюджету на оборону і відбудову країни, а очікувані надходження оцінюють більше як у 160 млрд грн на рік.

«Це вже такий фактично довший післявоєнний збір. І ось тут особливо важливо: коли держава залишає податок ще на три роки, вона посилає бізнесу і людям чіткий сигнал, що після війни швидкого податкового полегшення не буде», – підкреслює Катерина Котенкова.

За її словами, це буде мати наслідки, зокрема, доходів стане менше, адже будь-який додатковий податковий тиск означає менше грошей на руки, менше споживання, менше мотивації взагалі виходити з тіні, чого так добивається держава.

«Військовий збір можуть почати сприймати вже не як винятковий воєнний інструмент, а як нову норму. Коли якийсь податок стає нормою, його потім дуже важко скасувати. Пройде там три роки, ага, потім скажуть ще про рік, бо відбудова не закінчилась, складна ситуація з безпеки. Все це можуть пролонгувати. Цей закон – не просто про податок, це про сигнал, що після війни фінансове полегшення українцям ніхто не гарантує. Сигнал, що відбудову країни хочуть частково фінансувати за рахунок простих людей», – підсумовує Катерина Котенкова.

