Позафракційний депутат КМР Володимир Левін заявив, що Україна стартувала у 1991 році як держава з найпотужнішою промисловістю, але тепер її доля у ВВП впала з 54,5% до 19%.

Про це він розповів у програмі «Особистість з Сергієм Дойком».

«УРСР займала перше місце як союзна республіка. У нас була найпотужніша промисловість – від металургічних комбінатів до космічного будування. Але ж ми повинні сказати, що змінилося. У нас була доля у валовому національному продукті України 54,5%. Сьогодні ми дивимося на промисловість і бачимо, що у нас частка промисловості у валовому національному продукті складає 19%. Тобто сьогодні ми кажемо, що у нас промисловість впала утричі з 1991 року», – стверджує Володимир Левін.

А це означає, пояснює він, що промисловість повністю знищена, а це основа держави, інакше, немає робочих місць, доданої вартості, не формується валовий національний продукт, не формуються податки. Тобто, констатує гість програми, інструмент, який будував державу станом на 1991 рік, сьогодні у нас відсутній.

Як він розповідає, до 1997 року у нас відбувалась приватизація, була оренда, а далі Кучма об’єднав Міністерство машинобудування і Міністерство ВПК у Міністерство промисловості, до 1999 року воно формувало всю стратегію держави. Далі, продовжує гість програми, Міністерство промисловості перейшло у Комітет, у 2001 році Кучма зрозумів, що промисловість – базовий елемент держави, і повернув Міністерство промисловості, розширив його функції.

«Міністерство промисловості дуже системно вело свою стратегію до 2014 року. У 2014 році прийшов новий прем'єр Яценюк, який ухвалив історичне рішення постановою №94 приєднати Міністерство промисловості до Міністерства економіки. Він був спеціаліст із банкротства підприємств. Тому наша промисловість повністю пішла на систему банкротства, її почали знищувати. І я спочатку сказав, що у нас утричі впав валовий національний продукт в Україні у рамках наших промислових підприємств. Це почалося з Яценюка», – підсумовує Володимир Левін.

