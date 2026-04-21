Турецький політолог Тогрул Ісмаїл пояснив, що війна на Близькому Сході зараз ніяк не допомагає ні Ізраїлю, ні Туреччині, ні росії, ні Китаю, і якщо там буде перемога, то піррова, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«Ізраїль від цього також не виграє, я не думаю. Ізраїль якраз зазнав серйозної кризи. З Іраном не справляється, тому б'є по Лівану. Ну, і що? До чого це призвело? Де зараз дружні до Ізраїлю країни на Близькому Сході? Навряд чи знайдеш будь-кого. Просто бояться США і не кажуть відкрито, мовчать. Якщо раніше під час 12-денної війни європейські країни підтримували Ізраїль, то нині виступають проти. І чого досягнув Нетаньягу?», – стверджує Тогрул Ісмаїл.

Сама Туреччина, констатує він, теж нічого не виграє, адже в сусідній країні війна, бойові дії близько, вже 4 іранські ракети збили біля кордонів. До того ж, попереджає експерт, якщо почнеться серйозна перепалка, масово підуть біженці, у регіоні буде безлад, це економічно вдарить по Туреччині.

Щодо росії, зазначає гість програми, то, так, ціна на нафту зростає, але й імпорт дорожчає. Китайська економіка, додає експерт, теж тримається на енергетичних ресурсах Ірану, якщо Ормузька протока й надалі буде закрита, то ціни почнуть зростати швидко, це розхитує економіку.

«Тобто від цього ніхто не виграє. Тупикова стратегія, нема результату і ні до чого хорошого це не призводить. Ось зверніть увагу на біржові ціни: нафта зростає і золото падає в ціні, нафта знижується і зростає ціна на золото. Трішки комічно, але виграють спекулянти. І це не вперше. Пам'ятайте, Римська імперія здобула перемогу над Карфагеном, але насправді Пірр тоді сказав, що цей виграш ближчий до програшу. Тут (ред. – на Близькому Сході) те саме», – пояснює Тогрул Ісмаїл.

