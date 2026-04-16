Компанія ДТЕК Нафтогаз, яка входить до структури бізнесу Ріната Ахметова, розпочала переговори з українсько-американським інвестиційним фондом відбудови.





Про це інформує Bloomberg, з посиланням на власні джерела.





Метою діалогу є отримання фінансової підтримки для реалізації найбільш складних та високовартісних проектів компанії.

Українсько-американський інвестиційний фонд реконструкції був створений рік тому за участю Міжнародної корпорації з фінансування розвитку США (DFC) та уряду України. Початковий капітал організації становить 150 мільйонів доларів.

Пріоритетними напрямками для інвестування визначено видобуток критично важливих мінеральних ресурсів, вуглеводнів та розвиток інфраструктури. Свої перші інвестиційні операції фонд розпочав у березні поточного року.

Як пише Bloomberg, наразі процес залучення зовнішнього фінансування перебуває на паузі через необхідність врегулювання зобов'язань перед власниками облігацій на суму 275 мільйонів доларів.

ДТЕК Нафтогаз звернувся до інвесторів з пропозицією передати права на проєкти спеціалізованим компаніям від холдингу NGD Holding BV. Така реструктуризація необхідна для зняття обмежень на залучення нових кредитів та інвестицій, які діють у межах поточної структури випуску облігацій.

Видобувна інфраструктура ДТЕК Нафтогаз зазнала пошкоджень внаслідок бойових дій, що потребує постійних витрат на ремонт і відновлення.

Додатковим складним фактором залишаються обмеження Національного банку України на рух капіталу. Ці заходи контролю обмежують можливості компанії щодо переказу коштів за кордон, що ускладнює процес виплати дивідендів та обслуговування боргів перед іноземними інвесторами.

Зазначається, що "ДТЕК Нафтогаз" та DFC відмовилися коментувати переговори. Міністерство економіки України не відповіло на запити агентства.