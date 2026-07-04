Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко прокоментував інформацію The Guardian про те, що росія шпигує за ядерними об’єктами Європи за допомогою дронів, і пояснив ризики, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, The Guardian посилається на звіт Центр стратегічних та міжнародних досліджень, де проаналізовано 144 інциденти в понад 10 країнах НАТО та Ірландії з кінця 2024 року. Серед ймовірних цілей російських спецслужб, продовжує він, – британська авіабаза з американською ядерною зброєю, французька база атомних підводних човнів, а також авіабази Бельгії та Нідерландів, де зберігається американський ядерний арсенал, а також чотири дрони бачили над військовим кораблем Ірландії після візиту Зеленського у грудні 2025 року. Дослідники вважають, підкреслює експерт, що безпілотники запускали з кораблів російського тіньового флоту, жоден із них не вдалося ані збити, ані захопити.

«Це нормально? російський тіньовий флот використовується для того, щоби запускати з нього військові дрони, дрони-розвідники, вони ведуть шпигунську діяльність за об'єктами ВПК країн Європи, за секретними ядерними об'єктами, незаконно порушуючи повітряний простір європейських країн. Це військова провокація, це інцидент. Ці дрони треба збивати. І не тільки дрони. Це фактично на межі агресії. Це вже не просто якась гібридна війна», – пояснює Олександр Мусієнко.

Саме тому, підкреслює експерт, кораблі тіньового флоту рф потрібно розглядати як легітимну військову ціль, адже він використовується зовсім не для транспортування і не тільки для фінансування воєнної машини путіна, він ще й проводить розвідку. До того ж, попереджає він, за розвідувальними дронами можуть полетіти ударні, тому про це треба говорити і на саміті НАТО, і всюди, щоб партнери не зволікали, вводили санкції, давали Україні зброю для ударів по рф.

«Потрібна морська блокада росії. До того ж, негайно. Україна має ініціювати морську блокаду рф, по-перше, інформаційно проводячи заходи про російський тіньовий флот, по-друге, ініціюючи відповідні листи у Міжнародну морську організацію, в ООН, ОБСЄ, Раду Європи, пояснюючи наміри і мотиви», – стверджує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Томенко заявив, що росія ментально не здатна до еволюційних революцій, коли люди не задоволені владою.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман оцінив, чи може дефіцит бензину бути підготовкою відставки путіна.