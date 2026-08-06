Політолог Руслан Бортник пояснив, що через те, що російські удари не дають експортувати українську продукцію через порти, будуть економічні збитки, але це ще не катастрофа, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Ризик завдання економічної шкоди величезний. Ризик банкрутства поки що я вважаю незначним. Чому? Тому що Україна переживала схожі періоди, складні на різних етапах війни. Підтримка держави буде мінімальною. Але що станеться, якщо фермер збанкрутує? Його землю забере велика компанія, транснаціональна компанія, яких десятки працюють в Україні», – стверджує Руслан Бортник.

Як розповідає експерт, нещодавно він спілкувався з одним фермером, який працює у Херсонській області, і цей фермер сказав, що у будь-якому разі сіятиме, нехай навіть урожай згорить, нехай не зможе експортувати зібране. Тому, констатує він, можна сказати, що український аграрний сектор має певний запас міцності.

За його словами, звичайно, Україна може зазнати збитків, сільськогосподарські виробники сіятимуть інші культури, дешевші, їм доведеться залазити в кредити, можливо, відбудеться подальша концентрація земельних активів у руках найбільших компаній, які мають фінансову по, яка може залучати міжнародні кредити. Тому, констатує експерт, це вдарить по економіці, щодо частині малих виробників, але загального колапсу аграрного сектора навіть у таких умовах не відбудеться.

«Так, це дуже болісно, ​​так, це б'є по національній економіці, але це не здатне призвести до катастрофи. Катастрофа буде, якщо режим блокади українських портів збережеться тривалий час, на роки, і водночас не вдасться домовитися про експортні коридори через західний кордон. Ось тоді це вже може бути проблема», – підсумовує Руслан Бортник.

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