Журналістка Катерина Котенкова розповіла про новий механізм списання боргів, зокрема, про те, коли він запрацює, що зміниться і чи можуть списувати борги навіть з пенсії, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

Як зазначає журналістка, 7 квітня 26 року Верховна Рада ухвалила закон №4833-IX щодо цифровізації виконавчого провадження, 9 липня Міністерство юстиції видало наказ номер 1837/5, а основні положення оцього нового механізму повинні запрацювати 23 жовтня. Раніше, розповідає вона, автоматизований механізм переважно допомагав накладати арешт на рахунки, тобто людині під час покупок приходило повідомлення про відхилення операції, а після цього вже з’ясовували, хто заблокував рахунок і через який борг. Тепер же, констатує журналістка, система буде охоплювати практично весь процес: пошук рахунків, отримання інформації про залишки, накладання арешту, формування платіжної інструкції, примусове списання грошей і зняття арешту після виконання цього рішення.

«Гроші будуть шукати не тільки на картках. Це дуже велика зміна, тому що раніше люди могли думати, що банківський рахунок виконавець знайде, а гроші в електронному гаманці – ні. Тепер електронні гроші фактично прирівнюють до коштів на звичайному рахунку. До системи повинні підключатись банки і небанківські платіжні установи, надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей, оператори електронних гаманців. Тобто електронні гроші зможуть виявляти, арештовувати і примусово списувати», – розповідає Катерина Котенкова.

Щодо пенсії, зауважує вона, то для банку це може бути звичайний поточний рахунок, на який Пенсійний фонд переказує гроші, і якщо банк отримує постанову виконавця, то такий рахунок також може бути арештований. Водночас, підкреслює журналістка, боржнику мають залишити гроші на життя, закон дозволяє визначити один поточний рахунок, з якого можна щомісяця витрачати суму у розмірі двох мінімальних зарплат, тобто у 2026 році це 17 294 грн, але щодо цього рахунку ще потрібно подати заяву.

«Що буде, коли людина вже погасила борг? Тобто нова система має прискорити списання грошей і зняття арештів з ваших карток. Якщо сума стягнення не перевищує 10 мінімальних зарплат, після повного погашення система зможе автоматично сформувати відповідне повідомлення. В 2026 році 10 мінімальних зарплат – це 86 470 грн», – підсумовує Катерина Котенкова.

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