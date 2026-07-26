Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив, що Україні навряд потрібна участь Польщі у виробництві ракет до Patriot, адже є досвід Ірану, який розміщує об’єкти у горах, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, буквально цими днями Україну відвідувала делегація RON Technologies, це один із концернів, який працює безпосередньо на виробництво ракет PAC-3, говорили, звичайно, про те, щоби наповнювати змістом відповідні політичні домовленості і щоби якомога швидше розгортати серійне виробництво, щоб збивати російську балістику. Водночас, зауважує він, треба порушувати з цими компаніями питання виробництва не лише оборонного озброєння, а й наступального.

«З'явилася цікава інформація, Польща запропонувала США виробляти ракети до Patriot спільно з Україною. А чому? Пропозиція польської сторони має на меті врахувати певні побоювання США щодо розміщення виробництва Patriot на українській території з безпекових причин. Це заява заступниці міністра національної оборони Польщі. Це нова інформація, раніше не повідомлялося про якісь можливі застереження американців щодо виробництва на території України. Я не бачу ніяких застережень, цілком можна розміщувати виробництво під землею», – зазначає Олександр Мусієнко.

За його словами, можна максимально укріплювати і закопувати глибоко під землю виробництва, наприклад, у тих областях, куди не дістає російська балістика, як мінімум ці ризики зняти, довкола певних об'єктів посилити ППО і РЕБ. До того ж, додає експерт, варто згадати про Іран, який ховає ВПК у скелях, що дозволяє йому зберігати життєздатність, цей досвід варто запозичувати, якщо він ефективний, якщо він працює.

«Тому я не бачу проблем тут зараз. Знову ж таки, спекулювати, казати, що тільки з Польщею, тому що тут небезпечно… Шановні американські партнери, давайте спільно забезпечимо нам тут умови, можливості, захист і будемо розвивати. Якщо це можна зробити тільки з Польщею, то давайте обговорювати деталі, але я думаю, це можна зробити навіть тільки з Україною, без Польщі», – підсумовує Олександр Мусієнко.

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