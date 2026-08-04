Про це Людмила Герасименко, віцепрезидент, Генеральний директор ВГО АППУ пише у власному блозі. Наводимо слова автора без коментарів редакції.

Принцип індивідуальної відповідальності платника податків: як захистити компанію від фінансових втрат через недобросовісних контрагентів.

Сучасні реалії адміністрування податків в Україні вимагають від бізнесу не лише бездоганної власної дисципліни, а й безперервного моніторингу податкового стану своїх ділових партнерів. Ситуації, коли у контрагента немає чинного статусу платника ПДВ, він накопичив значні податкові борги або фігурує у кримінальних провадженнях, створюють системні загрози для підприємств, які працюють у правовому полі.

Концепція «належної обачності» (Due Diligence) вже давно перестала бути теоретичною рекомендацією. Сьогодні це — безальтернативний інструмент захисту активів, посадових осіб компанії та її ділової репутації.

🛑 Комплексні наслідки співпраці з ризикованими суб'єктами

Нехтування превентивним контролем ділового оточення призводить до деструктивних наслідків для всього підприємства. Це удар, який завдається одночасно за кількома критичними напрямками:

Прямі фінансові втрати та вимивання обігових коштів . Контролюючі органи під час перевірок займають фіскальну позицію: знімають податковий кредит та витрати, нараховують значні штрафні санкції (10% або 25%) та пеню, що суттєво послаблює економічний потенціал компанії.

Обмеження операційної діяльності через блокування рахунків . Наявність фінансових операцій із токсичними контрагентами автоматично активує ризикоорієнтовані алгоритми моніторингу ДПС та фінансового моніторингу банківських установ. Результат — арешт рахунків, зупинення платежів та неможливість виконувати зобов'язання перед працівниками й іншими партнерами.

Цивільно-правові ризики та визнання договорів недійсними . Співпраця з неблагонадійними партнерами створює загрозу оскарження угод через брак повноважень у підписанта згідно зі статтями 203 та 215 ЦК України. Окрім податкових наслідків, компанії, які не перевірили обмеження керівника контрагента, можуть бути визнані у суді недобросовісними, що вимагає впровадження суворого юридичного аудиту на етапі укладання угод.

Колосальні судові витрати та відволікання ресурсів . Оскарження неправомірних рішень ДПС у судах триває роками. Компанія змушена витрачати значні кошти на професійну правничу допомогу, проведення судових експертиз та сплату судового збору, замість спрямування цих ресурсів на розвиток бізнесу.

Кримінально-правові ризики для керівництва. Якщо контрагент є фігурантом розслідувань за статтями про ухилення від сплати податків (ст. 212 ККУ) чи участь у шахрайських схемах, первинна документація покупця автоматично стає об'єктом вилучень, а директор та головний бухгалтер залучаються до виснажливих процесуальних дій.

💡 «Родзинка» правової позиції: Алгоритми податкового аудиту та рішення Верховного Суду

Головна проблема, з якою стикаються члени Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» (ВГО АППУ), — це домінування формального підходу під час податкового аудиту. Для контролюючих органів відсутність у вашого контрагента достатньої кількості персоналу чи власних складських приміщень є безальтернативним приводом для висновку про «нереальність» господарської операції. Податкова фактично намагається перекласти на бізнес функції фіскального контролю за третіми особами.

Проте стабільна судова практика Верховного Суду стоїть на захисті прозорого бізнесу та базується на принципі індивідуальної відповідальності:

Платник податків не може нести відповідальність за порушення, які вчинив його контрагент, якщо сам покупець діяв добросовісно, а факт реального руху активів, зміни в майновому стані та отримання економічної вигоди підтверджено належними доказами.

Верховний Суд чітко вказує: податкова недисциплінованість постачальника НЕ є автоматичним доказом фіктивності операції, якщо покупець виконав свій обов’язок щодо належної обачності та забезпечив належне документальне оформлення реальності процесів.

⛓️ Цивільно-правова пастка: обмеження повноважень підписанта та визнання угод недійсними

Тіньова економіка створює сприятливе підґрунтя для діяльності фіктивних компаній, зростання кількості шахрайських схем та ухилення від сплати податків. Іноді контрагент, з яким укладено зовні вигідний контракт, на практиці виявляється так званою «фірмою-ямою». Якими можуть бути наслідки, окрім суто фіскальних донарахувань?

Одним із найсерйозніших ризиків співпраці з неблагонадійним контрагентом є можливість визнання договору недійсним через відсутність належних повноважень у підписанта, дотримання яких чітко вимагає ст. 203 Цивільного кодексу України. Якщо директор чи представник контрагента діяв без належного обсягу прав, суд на основі ст. 215 ЦК України може визнати такий договір недійсним з моменту його укладення.

У цьому контексті вкрай важливою є судова практика застосування ч. 3 ст. 92 ЦК України. На цю проблему справедливо звертає увагу секретар Комітету НААУ з питань захисту бізнесу та інвесторів Кирило Кузнецов у своєму матеріалі для «Юридичної газети». Норма закону вказує: у відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження.

Застосовуючи цю норму, суди оцінюють не лише дотримання посадовою особою положень законодавства, статуту чи рішень загальних зборів учасників. Ретельно вивчаються обставини стосовно того, чи знав сам контрагент за договором (тобто ваша компанія), чи міг він знати про обмеження повноважень, проявивши розумну обачність. Якщо компанія проігнорувала очевидні юридичні дефекти статутних документів партнера, суд може кваліфікувати її дії як недобросовісні та нерозумні.

🛠 Стратегічний алгоритм захисту, рекомендований ВГО АППУ

Щоб сформувати бездоганну правову позицію на випадок перевірки чи судового спору, стандартного пакета документів уже замало. Наша Асоціація рекомендує впровадити трирівневу систему внутрішнього комплаєнсу:

Рівень 1: Юридичний паспорт контрагента. Запровадьте жорсткий внутрішній регламент. Перед підписанням кожної угоди чи специфікації перевіряйте статус ПДВ, наявність виконавчих проваджень, податкового боргу компанії, а також історію судових справ підприємства і його керівника в ЄДРСР через відкриті державні реєстри. Обов'язково використовуйте Електронний кабінет платника податків (вкладка «Інформація про бізнес-партнера»): зафіксовані там офіційні відомості про відсутність ризиковості вашого контрагента — платника ПДВ на дату здійснення операції стануть беззаперечним аргументом на вашу користь.

Рівень 2 : Доказова база матеріальності . Фіксуйте кожен етап виконання договору. Якщо здійснюється постачання товару, у вас мають бути бездоганно оформлені ТТН (із зазначенням реальних номерів авто, ПІБ водіїв), сертифікати, акти зважування, перепустки на територію складу та, за можливості, фотофіксація процесів.

Рівень 3: Докази добросовісного вибору. Зберігайте переддоговірне листування, офіційні комерційні пропозиції, протоколи зустрічей. Це єдиний спосіб довести в суді, що ви обирали партнера на ринкових засадах і керувалися виключно економічною доцільністю, а не мали на меті мінімізацію податкових зобов'язань.

📢 Позиція Генеральної дирекції ВГО АППУ

Ми послідовно захищаємо позицію, що сумлінний український бізнес, який тримає економічний фронт, не повинен ставати заручником правопорушень третіх осіб або недосконалості систем моніторингу.

Команда Генеральної дирекції ВГО АППУ здійснює безперервний аналіз правозастосовчої практики. Ми готові надавати членам Асоціації всебічну методичну, експертну та юридичну підтримку для захисту їхніх законних інтересів від необґрунтованих донарахувань, блокування ПН/РК та спроб оскарження угод.

Чистота вашого бізнес-оточення — це запорука вашої фінансової незалежності та безпеки.

Віцепрезидент,

Генеральний директор ВГО АППУ Людмила ГЕРАСИМЕНКО











