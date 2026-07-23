Кандидат економічних наук Леонід Щукін розповів, у чому головні проблеми української вищої освіти, зокрема, щодо приватних вузів і нерозуміння, які фахівці нам потрібні, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Діалоги» з Русланом Бортником.

«Моя позиція не популярна, але я вважаю, спираючись на наш менталітет, спираючись на нашу історію, спираючись на наші початкові установки, що вища школа має бути виключно державною, тому що, якщо ми говоримо про приватні вузи, то це бізнес-моделі в освіті, але не про саму освіту у жодному разі», – стверджує Леонід Щукін.

У вищій освіті, констатує гість програми, є багато проблем із підготовкою кадрів, з дисципліною, з адаптованістю, але головна проблема в тому, що наша вища освіта не відповідає потребам держави.

Так, зазначає він, нинішні зміни програми свідчать, що держава готує юнаків і дівчат до оборони, що владі потрібно більше людей у ​​військових вишах, але в гонитві за тим, щоби бути сталевим дикобразом, ми забуваємо про інтелектуальну науку, про суспільство, соціальну сферу, мистецтво.

«Потреби держави цілком очевидні. Ось їх насправді дуже просто прорахувати. Хто нам потрібен завтра? Для того, щоб зрозуміти це, нам потрібно просто взяти і подивитися, як у нас розвиваються технології, не забуваючи про те, на чому все це будується. Тобто ми маємо розвивати прикладні дисципліни, але також повинні розвиватися і фундаментальні дисципліни», – пояснює Леонід Щукін.

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