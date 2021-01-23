Щорічно пенсії в Україні переглядають і перераховують

У березні 2021 року планується проведення сучасного перерахунку пенсій і підняти їх на 11%. Підвищення торкнеться близько 10 мільйонів чоловік.

Однак підвищення отримають не всі категорії пенсіонерів, а частина пенсіонерів отримає незначне підвищення, пише видання OBOZREVATEL.

Підвищення пенсій не торкнеться тих, хто отримував мінімальну або менше середньої заробітної плати. Крім того, підвищення не торкнеться українців, які мають суттєві надбавки до пенсій.

Тих, хто отримує пенсії за спеціальним законом теж не чекає підвищення. Розмір пенсії за даною формулою виходить менше, ніж встановлена законом мінімальна. Такі пенсіонери отримують не менше 1712 гривень на місяць.

Однак, якщо таку пенсію помножити на 11%, то сума все одно буде нижче мінімальної і тому таким пенсіонерам в березні 2021 року надбавки не буде.

Також раніше повідомлялося, що відповідно до пенсійної реформи, друга пенсія для українців буде накопичуватися без залучення додаткових виплат від працівників або роботодавця: 2% буде відраховуватися з суми діючих виплат з ПДФО і 2% – з ЄСВ.

При цьому, друга пенсія буде відрізнятися від основної тим, що її сума зможе рости, так як гроші можна буде інвестувати в приватні фонди.

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