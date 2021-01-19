Президент Украины Владимир Зеленский должен пресечь попытки чиновников Кабмина и Нацкомиссии по тарифам отмыть деньги, которые предназначены изначально для полного погашения долгов перед инвесторами в «зеленую» энергетику Украины
Об этом заявил председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили в эфире канала «Украина 24».
«Правительство взяло кредит на 10 миллиардов гривен у государственных банков, для того чтобы выплатить долг зеленой энергетике. Но когда потом говорят - мы вообще вам платить ничего не будем. Что это означает? Это означает, что ни одна инвестиция в Украину больше не зайдет, что ни один инвестор Украине больше не поверит», - сказал он.
По словам Саакашвили, долговой кризис в зеленой энергетике чреват негативными последствиями прежде всего для Зеленского, поскольку все представители власти напрямую ассоциируются с президентом.
«Я бы не хотел, чтобы авторитет президента был под какими-то ударами из-за того, что у него люди, которые считают себя временными хотят делать какие-то деньги… Пока им капает в офшорные или карманные счета, то президенту потом все это расхлебывать. Поэтому мне бы не хотелось этого», - подчеркнул председатель Исполнительного комитета реформ.
«Именно офис президента, и кстати, президент Зеленский на моей памяти 2-3 раза собирал на эту тему людей, насчет того, что нельзя кидать инвесторов, нельзя, чтобы украинское государство выглядело как обманщик. И он тогда принимал правильные решения. Может, он примет правильное решение. Очень на это рассчитываю, потому что я очень за него болею», - подытожил Саакашвили.
Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что чиновники, которых привел к власти Владимир Зеленский в НКРЭКУ и Кабмин, ищут пути для остановки выплат долгов "зеленой" генерации в сумме 9 млрд грн, что разрывает сотрудничество Украины с ЕС, финансовыми партнерами и другими организациями.
При этом ЕБРР – один из крупнейших инвесторов в отрасль ВИЭ в Украине – обратился к председателю НКРЭКУ Валерия Тарасюка с беспокойством относительно невыполнения украинской властью обязательств о выплате долгов перед "зеленой" генерацией и призвал НКРЭКУ использовать привлеченные у госбанков кредиты только на оплату "зеленой "энергии, иначе страна потеряет инвестиции банка и других инвесторов.
Напомним, что правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.
Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решило утвердить постановление, которая запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность. 16 декабря НКРЭКУ отправило "Гарантированному покупателю" руководство по рекомендации перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".
Полностью раздетая Волочкова выскочила на мороз, повторив свой коронный номер: "Поздравляю..."
71-летняя Алла Пугачева не сдержала слез перед камерами, что случилось с примадонной: "Это старческое..."
Весна опоздает, синоптик разочаровал украинцев "снежным" прогнозом: "Настоящее тепло придет лишь..."
Продление локдауна, в Кабмине экстренно объявили свое решение: "С 25 января мы перейдем в..."
Располневшая Королева ошарашила видом в купальнике, звезду просто не узнать: "Худеть никогда не поздно..."
По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.