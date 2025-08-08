Эксперт по международной торговле Олег Саркиц объяснил, что теневой флот рф очень хорошо прячется и маскируется, но Запад работает над тем, чтобы обложить санкциями и задержать каждый танкер, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

По словам гостя программы, сейчас насчитывается около 1200 судов теневого флота, а санкции введены против более 600 танкеров. Мир движется к тому, чтобы найти все танкеры, ведь, констатирует он, теневой флот очень важен для наполнения российского бюджета.

«Но на самом деле забанить полностью теневой флот рф сложно, потому что, во-первых, судов много, их нужно идентифицировать, нужно провести определенные расследования, которые докажут, что тот или иной танкер принадлежит именно к теневому флоту рф, что он принадлежит какой-то российской компании, которая использует флаги удобства – это страны, которые предоставляют флаги для того, чтобы они обходили ограничения и могли транспортировать российскую нефть», – объясняет Олег Саркиц.

Как рассказывает эксперт, эти танкеры часто сменяют регистрационные номера, подделывают документы и в течение одного рейса могут даже несколько раз менять флаги удобства. Также, продолжает он, российские танкеры отключают систему АИС, которая позволяет определить, что именно это за танкер, какой груз он везет, как он называется и к какой стране или компании принадлежит. Однако констатирует эксперт, ГУР и наши партнеры работают над тем, чтобы идентифицировать эти танкеры.

«Есть система, которая через американские спутники предоставляет нам возможность определить танкер, но будет видна только коробка. Можно определить размеры, можно отследить, откуда он пришел, но непонятно, куда идет, потому что система АИС выключена. И если каждую секунду или каждый час смотреть за его траекторией, то можно понять, куда он идет и когда будет не в нейтральных водах, а в водах под юрисдикцией определенной страны, которая должна применить санкции против этого танкера, тогда они могут его задержать», – заключает Олег Саркиц.

