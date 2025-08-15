Эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов пояснил, что если бы Украина не выстояла, то путин распространил бы свое влияние на всю Европу, поэтому партнеры помогают Украине финансово, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

По словам гостя программы, на начало этого года Украина получила от Европы кредиты и безвозмездную помощь 50 на 50. Да и кредиты, отмечает он, обычно бессрочные или под абсолютно скудные проценты, их легко реструктуризировать и уходят под залог российских конфискованных активов.

«Ни одна страна войну такого масштаба за свои деньги не вела, особенно на своей территории. Великобритания во время Второй мировой войны, хотя на ее территории боевые действия были очень ограничены, даже на территории ее колоний, увеличила свой государственный долг в восемь раз. То есть Британия в конце Второй мировой была должна восемь размеров своего национального дохода. Америка, не ведущая Вторую мировую войну на своей территории вообще, до конца 1950-х жила в условиях жесткой бюджетной экономии, потому что тоже имела долги за войну», – рассказывает Юрий Богданов.

А мы сейчас говорим, подчеркивает эксперт, о войне, где Украина уступает россии по населению в 4-5 раз, по уровню экономики – в 8 раз, по территории – в более 30 раз, и у россии есть ресурсная рента, а у нас ее никогда не было в таком объеме. В то же время, подчеркивает он, Украина закрывает свои потребности военного времени на половину самостоятельно и при всех неблагоприятных условиях сохраняет устойчивость.

«И Европа это понимает. Европейцы понимают, что Украина является самым большим прикрытием от российских провокаций, российского политического и военного влияния. Если бы Украина упала, российские войска были бы на Збруче или во Львове, то сейчас орбаны правили бы в половине Европы. путину даже не пришлось бы ни на кого нападать, он самой угрозой войны приводил бы к власти политиков, подобных Орбану», – заключает Юрий Богданов.

