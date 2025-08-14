Политолог Руслан Бортник объяснил, что даже если путин подкупит Трампа и они о чем-то своем договорятся, Украина и Европа не позволят реализовать то, что им не выгодно, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Попытка Трампа выполнить любые соглашения, потенциально достигнутые с путиным, натолкнется как минимум на два серьезные сита. Первое – европейское. Европейские страны уже заявили о том, что некоторые потенциальные параметры соглашения для них неприемлемы. Второе – на украинское. Украинское руководство заявило, что, например, обмен территориями, изменения в Конституции, отказ от суверенитета – это красные линии, на которые Украина не пойдет», – подчеркивает Руслан Бортник.

Кроме того, рассуждает эксперт, даже если Трамп на Аляске о чем-то договорится с путиным, они посмотрят друг другу в глаза, пожмут руки и обменяются фотографиями любимых, все равно реализовать это будет крайне сложно и долго. Да, констатирует он, это неблагоприятный для Украины и Европы сценарий, но даже в этом случае реализация соглашений растянется на годы, многочисленные попытки и витки эскалации.

«И не факт, что это все когда-либо завершится успешно. Не факт, что Трампу хватит президентского срока, чтобы реализовать договоренности с путиным на фоне явного саботажа или противостояния со стороны внутренней оппозиции, европейских государств и, конечно, самой Украины», – объясняет Руслан Бортник.

Для путина же, констатирует он, главное – сохранить отношения с Трампом и оттянуть его от Украины. По словам эксперта, именно поэтому путин предлагает Трампу геополитические взятки: давайте ДРСМД перезаключим, договоримся о стратегической ядерной стабильности, вместе будем развивать Арктику, добывать редкоземельные металлы и так далее.

