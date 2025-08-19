Экономический эксперт Павел Себастьянович заявил, что Трамп не собирается добивать россию, напротив, он предложит ей принять участие в разделении мира в обмен на деэскалацию, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале «7 шагов».

«Что мы и весь мир увидели за последние две недели? Что путину что-то предложено. Я вижу, что просто уже 10 дней ничего не прилетает по Киеву, совсем ничего. Поэтому я это расцениваю так, что переговоры идут в направлении, которое удовлетворяет путина, то есть ему что-то предложено, на что он согласился как-то снизить давление», – отмечает Павел Себастьянович.

По его мнению, путину предложили инвестиции и все, что можно добыть в Арктике, то есть сделать из россии очередного азиатского тигра, такое экономически мощное государство, как Китай. И вот эти инвестиции и открытие рынков, подчеркивает эксперт, путину предложили в обмен на то, чего мы не знаем.

«Но судя по Армении и Азербайджану, от путина требуется оставить в покое все территории, которые к югу от россии, и взяться прямо за Север, чтобы он был таким королем Севера. То есть ему дадут все, чтобы он мог в Арктике добывать ресурсы и торговать. А у россии есть свой атомный флот, ледоколы, газовозы, танкеры, которые могут осваивать северный путь. То есть это предложено путину – стать равноправным партнером в разделении мира между Штатами и Китаем», – рассуждает Павел Себастьянович.

Поэтому, утверждает эксперт, стоит давно отбросить надежду на то, что вот-вот Трамп ударит по едва дышащей россии безумными санкциями, а Украину зальет деньгами и оружием. По его словам, этот поезд уже давно ушел, а некоторые до сих пор верят в мечты о демократизации и демилитаризации россии.

