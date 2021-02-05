Сейчас безнадежно отставшая Европа пытается наверстать упущенное время, форсируя переход на альтернативную водородную энергетику и промышленное производство в рамках «зеленого цикла».

Об этом в своем блоге на YouTube рассказывает политолог Руслан Бизяев.

«Но опасность проигрыша китайцам подстерегает европейцев не из-за отсутствия технологий или стратегии развития, а из-за неспособности удержать под контролем инновационный цикл в глобальном масштабе», - сказал политолог.

По его словам, в программе «Сделано в Китае 2025» прорывнымы секторами объявлены не только цифровое управление машинами, аэрокосмическую технику, но и электрическое оборудование, новейший железнодорожный транспорт и энергоэффективные автомобили, что является основой индустриального производства и источником прибылей для окупаемости «зеленого перехода» ЕС.

«Фактически Европа столкнулась с проблемой - что делать, если процесс ее субьективизации окажется запоздалым? Cудя по последним событиям европейские элиты решили пока балансировать между США и ЕС, не обостряя до максимума отношения с Россией», - добавил он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Бизяев рассказал, почему беднеют украинцы и кто не дает стране двигаться вперед: "Еще со времен Кучмы...".

Кроме того, Бизяев рассказал о неизбежности локдауна в Украине: "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца".