Как в 2008 году смена президента в России повлияла на отношения между странами вообще и на торговлю газом в частности?
Подробности этого в программе «Культ личности» приводит историк и политолог Кость Бондаренко.
«В 2008 году в России поменялся президент: первый вице-премьер Дмитрий Медведев стал президентом, а президент Владимир Путин – премьер-министром. Все говорили о тандеме, но искушённые российские политологи говорили: в этом тандеме есть свои противоречия и свои группы влияния. В России всегда считали, что газ – это бизнес президентов. Но Путин, придя на пост премьер-министра, решил, что газ теперь будет его бизнесом», - говорит Бондаренко.
В Украине тогда многие не хотели, чтобы газ стал бизнесом премьер-министра. Окружение Виктора Ющенко сделало всё, чтобы монополизировать торговлю газом и вести свои переговоры с Россией. Но многие боялись образования тандемов «Ющенко-Медведев» и «Тимошенко-Путин». Боялись именно потому, что эти тандемы логически напрашивались.
«Когда Юлия Тимошенко летела в Москву, делалось всё возможное, чтобы она не смогла туда полететь и воплотить в жизнь эти фобии», - подводит итог Кость Бондаренко.
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Ранее, как сообщает Politeka, этот эксперт объяснил, почему участники Оранжевой революции в 2005 году не смогли встать в оппозицию к президенту Виктору Ющенко.
Также Кость Бондаренко рассказал, когда и почему Ющенко начал клониться к своему закату